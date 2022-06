E' un momento di grande musica per Lopez, eclettico dj e produttore musicale, che lavora nel mondo della musica e dell'animazione da 30 anni. Ad esempio, il 24 giugno è protagonista di un dj set al Villaggio della Salute Più / Aquapark di Monterenzio (Bologna). La sera dopo, invece, è in console tra gli altri con il dj producer internazionale Klingande,Youth Festival, per un dj set al Polo Scolastico / Zona Piscine di Sassuolo (Modena).



Lopez ha suonato in ogni tipo di manifestazione nazionale ed internazionale: concerti, festival, fiere, sfilate, eventi sportivi e discoteche, con importanti marchi come Ferrari, Ducati, Bulgari, Sky TV, Renault, Sanofi, Berluti, Macron, LBI Basketball League, Infiniti Cars, Apple, MAN Truck.



E dopo aver pubblicato "No Shoes" con Pando e Mitch B., torna negli store musicali con nuovo singolo davvero importante prodotto con Gary Caos e la voce di Gary Nesta Pine. Il titolo "Love Love Love" già dice tutto o quasi.



"In questo momento storico particolare, triste e caotico, abbiamo deciso di produrre una canzone sull'amore, predicando Amore, e invitando all'amore: 'Love Love Love'. Le sonorità sono tipicamente estive, e la melodia ti entra in testa al primo ascolto", spiegano gli artisti.



Gary Caos, Dj e produttore esperto, ha pubblicato brani tramite Armada, Ultra, Ministry Of Sound, Universal StreetKing, HedKandi, EGO, e la sua musica è stata supportata da un cast di DJ internazionali all - star come Tiësto, Umek, Carl Cox, Milk & Sugar, Chuckie, Dj Dan, Robbie Rivera, inoltre ha ufficialmente remixato una delle pietre miliari della musica: Hit The Road Jack di Ray Charles, arrivando al N°1 di Beatport.



Gary Nesta Pine, è un cantante giamaicano noto soprattutto per la voce in diverse canzoni di Bob Sinclar, tra cui "Love Generation", "Shining from Heaven", "Miss Me", "Give a Lil' Love", e "Sounds of Freedom". È stato il frontman della The Wailers Band dal 1998 al 2006, ha collaborato con Shaggy, e tanti altre star mondiali della musica.



Il pack delle versioni di "Love Love Love", oltre alla "Original" per le radio e la "Extended" da mixare in tutte le occasioni, è stata arricchita dal remix di Rivaz & Botteghi con sonorità club, e la versione Lounge di Benny Camaro.