Anticipando i risultati che saranno comunicati mercoledì nell'update del Global Financial Stability Report, il Fondo Monetario Internazionale assegna all'Italia un Pil per il 2020 pari a -9,2%, in miglioramento rispetto al -10,6% delle previsioni di ottobre.

Per il 2021, invece, l'economia crescerà però solo del +3%, ovvero il 2,2% in meno delle previsioni precedenti.

In compenso, il prossimo anno il Pil aumenterà del +3,6%, un punto percentuale in più rispetto alle stime di ottobre.