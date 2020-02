Nel ddl relativo alle "disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", in corso di esame in commissione, sono state previste nuove pene per chiunque aggredisca il personale sanitario: pene che prevedono fino a 16 anni di carcere e multe fino a 5.000 euro.

Il nuovo ddl atteso in aula alla Camera per il mese di marzo.

L’aggressione al personale sanitario, in futuro, potrà costare cara, con le aziende sanitarie che dovranno sempre costituirsi parte civile.

A questo indirizzo il testo completo del ddl:

www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2733041.pdf