28 Giugno, Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell'Incontinenza

Il 28 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006), un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico (in sigla “FINCOPP) sotto l’alto patrocinio del Ministero della Salute, e con il patrocinio degli Ordini Professionali, delle Società Scientifiche e delle varie Associazioni di Pazienti presenti sul territorio nazionale.

L’iniziativa si svolge con il sostegno di A.S.L. e Ospedali e con il contributo professionale degli operatori sanitari (Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti). L’obiettivo della Giornata è divulgare le tematiche legate all’incontinenza sensibilizzando la popolazione su questo grave disturbo e promuovere visite mediche gratuite per chi soffre di questo problema.

Per l’occasione, infatti, molti Ospedali apriranno le porte alla cittadinanza per svolgere attività di sensibilizzazione, fornire una corretta informazione e mettere a disposizione dei cittadini opportune visite specialistiche (urologica, ginecologica, colonproctologica, fisiatrica) al fine di promuovere sul territorio una corretta cultura della prevenzione e informazione intorno a questo grave disturbo che affligge milioni di persone e che può condizionare pesantemente il vissuto giornaliero, la vita sessuale e la qualità di vita delle persone.

Ad oggi, nessuno sa con certezza quante persone siano affette da incontinenza urinaria e/o fecale, in Italia si stimano oltre 5 milioni di persone che soffrono di incontinenza urinaria e circa un milione di italiani che soffrono di un disturbo caratterizzato dalla perdita involontaria di feci e/o gas intestinali.

L’incontinenza urinaria colpisce principalmente le persone anziane e le donne, anche in giovane età, ma in realtà questo disturbo può colpire chiunque e non risparmia nemmeno i più piccoli: i bambini in età prepubere. Infatti, l’enuresi notturna è un disturbo diffuso e colpisce prevalentemente i bambini di età inferiore ai 7 anni e il problema può protrarsi fino all'adolescenza, o addirittura fino all'età adulta.

La perdita incontrollata di urina e/o di feci costringe spesso chi ne è affetto a dure limitazioni, come ad esempio, una ridotta assunzione di liquidi e la riduzione degli spostamenti quotidiani in luoghi con scarsa disponibilità di servizi igienici, a ciò si aggiunge l’uso di ausili assorbenti monouso per incontinenza (pannoloni, assorbenti) indossati tutto il giorno e la paura di bagnarsi in pubblico o di emanare un cattivo odore.

Il tutto genera nella persona affetta da incontinenza bassa autostima, ansia, sentimenti di imbarazzo e di umiliazione, tutti fattori che incidono pesantemente sui rapporti sociali, nella vita di coppia, anche a livello sessuale, e quindi sulla qualità della vita.

È quindi importante affrontare da subito il disturbo, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o ad un medico specialista (Urologo, Ginecologo, Proctologo, Fisiatra). Le soluzioni possono essere diverse: terapia riabilitativa, terapia farmacologica e terapia chirurgica, e vanno scelte insieme al medico.

Una di queste è rappresentata dalla riabilitazione del pavimento pelvico, costituita da un insieme di tecniche non invasive e non dolorose. Se la disfunzione (di grado lieve o moderato) è già presente occorre intraprendere un percorso riabilitativo individuale e mirato che tenga conto della complessa eterogeneità delle problematiche da trattare, ciò consente anche di selezionare tutte quelle persone che nei casi più gravi e complessi necessitano di un trattamento di tipo chirurgico.

Si ricorda che la terapia riabilitativa rappresenta una valida opzione terapeutica non invasiva per il trattamento dell’incontinenza ed è indicata dalle linee guida dell’International Continence Society come primo approccio terapeutico per la cura dell'incontinenza urinaria.

La popolazione va informata sulle attuali prospettive di trattamento dell'incontinenza, sia urinaria che fecale, e sensibilizzata a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o ad un medico specialista riferendo la presenza di disturbo caratterizzato dalla perdita involontaria di urina e/o feci.

Infine, è fondamentale affermare i diritti delle persone affette da incontinenza, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere una “corretta informazione a 360° sul tema dell’incontinenza” e promuovere un ruolo attivo, partecipe e responsabile del cittadino, questo è vantaggioso sia per la persona stessa, con un evidente guadagno in termini di salute e benessere psicofisico, sia per il Sistema Sanitario Nazionale per il significativo risparmio ottenibile con un accorto investimento nella prevenzione primaria e secondaria cui si riconosce un ruolo centrale nella riduzione dei fattori di rischio relativi all'insorgenza dell’incontinenza.



Dott. Matteo Bruno

Comitato Scientifico Fincopp