Comunicato ufficiale rivolto al comparto Docenti Infanzia-Primaria e per presa conoscenza alle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA Comparto Scuola, nelle figure dei Segretari Generali Scuola:

CGIL- Francesco Sinopoli

CISL - Maddalena Gissi

UIL - Pino Turi

SNALS - Elvira Serafini

GILDA - Rino di Meglio

L'Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, dopo il comunicato ufficiale rivolto alle Sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, in cui chiedeva risposte urgenti e concrete relativamente alla questione dei Diplomati Magistrali, non avendo ricevuto nessun tipo di riscontro e alla luce degli ultimi avvenimenti riguardo il Decreto Scuola, invita i Docenti tutti Infanzia-Primaria alla revoca delle deleghe sindacali sulla propria busta paga, dal momento che le Sigle sindacali in parola non sono ritenute rappresentative per la categoria stessa.

Dott.ssa Alessandra Gammino, Presidente ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.