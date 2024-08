La Commissione Parlamentare incaricata di indagare sul caso di Emanuela Orlandi farebbe bene a mettere da parte tutti quei personaggi, tra giornalisti e magistrati, che finora si sono dimostrati uno meno credibile dell'altro e concentrarsi solo sulla pista familiare della ragazza se vuole sperare di giungere a qualche risultato che abbia un senso compiuto.

La Commissione finora sta facendo un buon lavoro, ma dovrebbe andare dietro a piste più realistiche rispetto alle versioni vatican-fobiche di Pietro Orlandi e soci, ormai star che cavalca le passerelle mediatiche da cui sembra non voler scendere, nonostante rivelazioni che si sono risolte in una bolla di sapone. Il gruppetto di senatori e di deputati che compongono la Commissione dovrebbero dare ascolto alle parole dell'allora capo della Squadra Mobile di Roma, Nicola Cavaliere, attualmente questore di Imperia: “Un caso o lo risolvi in 48 ore o non lo risolvi più”. Il che non vuol dire che dopo due giorni devi avere già il colpevole di un delitto impacchettato e confezionato, con tanto di prova e confessione alla mano, ma che dopo due giorni devi già aver capito su quale pista indirizzare le indagini per risolvere un delitto.

La chiave per scoprire le verità su Emanuela Orlandi sta tutta lì: nei primi giorni della sua scomparsa. È sul Corso Rinascimento che va risolto il caso, non tra le mura leonine o sui satelliti che ruotano intorno alla Terra. Per quanto molti si siano strappati le vesti, urlando al depistaggio, Mario Meneguzzi, zio acquisito di Emanuela, resta il sospettato numero uno, anche se per Pietro Orlandi è diventato un insulto di lesa maestà. Sospettato, certo, perché ognuno è innocente fino a prova contraria. Ma gli elementi finora raccolti non depongono a suo favore. E riguardano proprio i primi giorni della scomparsa della nipote che, come hanno ormai capito cani e porci, quella sera dovette seguire qualcuno che conosceva e di cui si fidava.

Tanto per cominciare, il giorno della sparizione di Emanuela, il 22 giugno 1983, Mario Meneguzzi non aveva un alibi vero e proprio. È inutile attaccarsi agli specchi: Mario Meneguzzi non aveva un alibi, non aveva un alibi, non aveva un alibi, non aveva un alibi. Disse di trovarsi a Torano, ma chi può testimoniarlo? Nessuno. Tranne, ovviamente, i familiari le cui testimonianze, in mancanza di riscontri oggettivi, valgono come la calotte polari: meno di zero. Inoltre, Torano non si trova su Marte o su Mercurio. Si trova in provincia di Rieti. Un ora da Roma. Se consideriamo che lo stesso Ercole Orlandi, papà di Emanuela, riferì di aver contattato il cognato solo a mezzanotte, cioè cinque-ripeto-cinque ore dopo la scomparsa della figlia, l'uomo, in linea teorica, poteva andare e venire da Torano a Roma e viceversa, in poco tempo, senza che nessuno se ne accorgesse e creandosi pure un alibi alquanto labile.

Lo zio di Emanuela, che Pietro Orlandi ha definito “un grande uomo”, nonostante che il grande uomo avesse insidiato sessualmente sua sorella Natalina (pensa te se fosse stato un piccolo uomo) fin da subito si attivò per cercare la nipote, ma con iniziative che sollevarono parecchi sospetti tra gli stessi inquirenti. Il 23 giugno si recò all’Ansa per far pubblicare l’annuncio della scomparsa di Emanuela, ventilando per prima l’ipotesi di un rapimento, in stile Sara Scazzi e Sabrina Misseri, quando gli inquirenti stavano ancora pensando a una scappatella adolescenziale. Riempì gli annunci sui quotidiani di dettagli fuorvianti, come quando disse che Emanuela era sparita dopo essere uscita dal Conservatorio di Santa Cecilia, che si trova in Via dei Greci, quando invece Emanuela fece perdere le sue tracce fuori dal Conservatorio Tommaso Ludovico da Vittoria, che si trova in Piazza Sant'Apollinare. Difficile pensare che lo zio non sapesse dove studiava la nipote, più facile sospettare un tentativo di depistaggio, per rendere impossibile far identificare la nipote da eventuali testimoni oculari.

Mario Meneguzzi, pur trovandosi a Torano, conosceva particolari sull’abbigliamento di Emanuela che Natalina non aveva citato nella denuncia di scomparsa. Quando la Commissione Parlamentare ha chiesto ad Alessandra Cannata, una delle allieve del Conservatorio, come era vestita Emanuela, la donna ha dichiarato in modo sibillino: “Aveva una maglietta bianca a mezze maniche e dei blu jeans”. Un dettaglio che contrasta con la denuncia di Natalina Orlandi che riferì ai poliziotti che la sorella indossava una camicetta bianca, quando invece lo zietto fece pubblicare sui quotidiani romani che la nipote indossava proprio una maglietta bianca. Se la logica non è materia di studio, c'è da chiedersi come facesse l'uomo a sapere che Emanuela indossava una maglietta bianca se si trovava a Torano e come mai sui manifesti che tappezzarono Roma la maglietta sparì come per magia per far spazio di nuovo alla camicetta. Sembra quasi che lo zio si rese conto di aver commesso un passo falso e tentò di rimediare.

Da aggiungere che Pietro Meneguzzi, interrogato dalla Commissione Parlamentare, ha dichiarato che l'idea di affiggere i manifesti fu di suo padre, con la benedizione dei servizi segreti che ritennero questa mossa appropriata per dare eco mediatico alla vicenda. Peccato, però, che quella mossa appropriata fu fatta senza chiedere l'autorizzazione dei magistrati che nei casi di scomparsa di una persona chiedono ai familiari la massima riservatezza per non inquinare le indagini. Ma il Meneguzzi, con la benedizione dei servizi segreti, con cui aveva contatti, se n'era fregato e sui manifesti stampò a caratteri cubitali pure il numero di telefono di casa Orlandi, spalancando una impressionante serie di telefonare di mitomani, sciacalli e testimoni più o meno volenterosi che fornirono informazioni false e fuorvianti, come ha riferito lo stesso Pietro Meneguzzi, che si è anche contraddetto, sostenendo i i telefonisti Pierluigi e Mario chiamarono dopo l'affissione dei manifesti, quando invece successe prima.

Pietro Orlandi ha definito lo zio persona fuori da ogni sospetto. Certo, come no. Talmente insospettabile che oltre ad aver molestato la nipote Natalina, fu accusato da un ex dipendente della Camera di appartenere a una banda guidata da Mario Peruzy, direttore amministrativo del Parlamento e personaggio molto vicino a Oscar Luigi Scalfaro, di estorcere sesso alle dipendenti di Montecitorio o aspiranti tali. Una sorta di intrallazzatore, quindi, che non si limitò solo alla fase delle ricerche della nipote, ma andò oltre, assumendo il ruolo di mediatore tra la famiglia Orlandi e il mondo esterno, tenendo all’oscuro gli inquirenti del contenuto delle telefonate che intratteneva con i sedicenti rapitori. E proprio in merito a questo ruolo, i commissari parlamentari hanno posto una domanda a Pietro Meneguzzi che lo ha messo in difficoltà: “Ma se suo padre usciva la mattina per recarsi al lavoro in Parlamento e tornava alla sera tardi, ci dice come faceva a trovarsi a casa Orlandi nel momento esatto in cui chiamavano i presunti rapitori?”. Domanda a cui Pietro non ha saputo replicare, alquanto imbarazzato.

Il pm Domenico Sica fu il primo a sospettare di lui. Lo fece anche pedinare dai poliziotti per raccogliere eventuali prove contro di lui, ma l'uomo, forse sospettoso e guardingo, si accorse di avere i carabinieri alle calcagna e l'operazione andò in fumo. Nonostante il fallito pedinamento, Sica rimase convinto che fosse lui il colpevole e, poiché Sica all'epoca era uno di magistrati più quotati, dovette avere le sue ragioni per esserne sicuro. Anche la pm Margherita Gerunda non lo vedeva di buon occhio. Si era accorta che l’uomo pressava continuamente la Procura di Roma per sapere cosa stessero scoprendo gli inquirenti, come se avesse voluto informarsi per prendere le opportune contromosse, cosa che insospettì parecchio la Gerunda, che lo tenne lontano dalle indagini. E poi c’è quell’identikit tracciato da due pubblici ufficiali che riferirono di aver visto una ragazza simile a Emanuela parlare con un uomo all’uscita della scuola di musica. Quell’identikit, piaccia o non piaccia, era il ritratto sputato di Mario Meneguzzi. Un indizio incredibilmente ignorato dai magistrati che nemmeno si preoccuparono di sapere dov’era lo zio Mario mentre la nipote spariva nel nulla. Così come nessuno di preoccupò di sapere come aveva fatto Mario Meneguzzi a procurarsi un graffio sulla fronte e tre graffi sulle mani-come hanno fatto notare alcuni internauti- e che erano ben visibili in una foto scattata all'uscita della Procura di Roma. E che sembravano graffi procurati da chi aveva tentato una difesa da un'aggressione.