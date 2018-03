Così lontani così vicini: esce “LUCIO!”. Ron dedica all'amico Lucio Dalla una raccolta di 12 brani tra cui l'inedito sanremese “Almeno Pensami”

Per il giorno che celebrerà la ricorrenza del 75esimo compleanno che sarebbe stato di Lucio Dalla, Ron dedica all'Amico, il nuovo progetto discografico con Sony Music, composto da dodici brani tra cui l'inedito sanremese “Almeno Pensami”, vincitore del Premio della critica “Mia Martini”.

La qualità che emerge è un'arte ricca di suggestioni, “Ogni pezzo è un Desiderio”: Armonioso, Indimenticabile, Insostituibile!.

È necessario, per emozionare il pubblico, emozionarsi. Affrontare quindi le parti in cui predominano la fragilità e l’inibizione, determinate caratteristiche di personalità e allenare la timidezza ad esempio, o la sensualità, anche nella musica per la "Musica"!.

Di seguito le date degli appuntamenti "instore" in cui Ron presenterà al pubblico il nuovo progetto:

il 7 marzo al Mondadori Megastore di Milano (Piazza Duomo, 1 – ore 18),

il 9 marzo al Mondadori Megastore di Bologna (Via M. D’Azeglio 34 – ore 18),

il 10 marzo al Mondadori Bookstore di Roma (Via Tuscolana, 771 – ore 17),

il 12 marzo al Mondadori Bookstore di Napoli (Piazza Vanvitelli, 10/A – ore 18).

A maggio, invece, le date dei primi due concerti: il 6 Ron sarà al Teatro dal Verme di Milano e il 7 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli).

_©Angelo Antonio Messina