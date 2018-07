m2o Radio live dal Samsara Beach: Riccione, ogni giorno dalle 15 alle 17

m2o Radio è al Samsara Beach - Riccione. Un'altra estate insieme, ancora musica, beach party e tutto il fascino della Riviera Romagnola da vivere ascoltando in tutta Italia sulle frequenze di m2o l'energia di uno staff che non ha bisogno di presentazioni. m2o è infatti in diretta dal Samsara ogni giorno dalle 3 alle 5 del pomeriggio.

A dettare il ritmo di questa estate 2018 non poteva che esserci lui, Dino Brown, che negli scorsi anni ha fatto emozionare e divertire i beach lovers e gli ascoltatori di m2o dal Samsara Beach - Gallipoli. Dino è affiancato da Alex Nocera e pure dalla family del Samsara.



Lungomare Viale D'Annunzio, spiaggia 132 (di fronte alla spiaggia libera)

infoline Riccione: +39 348 6128016

Beach Party 17 alle 21 circa; spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero,

ristorante panoramico alla carta aperto a pranzo e a cena.