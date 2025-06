Screenshot? Non bastano più. In un mondo in cui i contenuti online possono sparire, essere manipolati o rinnegati in pochi istanti, avere una prova legalmente valida di ciò che è stato pubblicato su internet è diventato fondamentale.

Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano è stata tra le prime realtà in Italia ad offrire un servizio professionale di certificazione digitale tramite il sito Analisi dei Rischi Informatici e ora anche in versione internazionale su CertifyWebContent.com: una piattaforma che consente di trasformare pagine web, chat, email e profili social in prove giuridicamente valide, utilizzabili in qualsiasi sede legale.

🔐 DALLA SEMPLICE CHAT ALLE PROVE DI DIFFAMAZIONE: TUTTO CERTIFICABILE

Il servizio permette di generare copie autentiche e forensi di contenuti digitali con data certa, identificazione della fonte e analisi tecnica completa. Non si tratta di semplici PDF o screenshot, ma di documenti certificati secondo standard forensi, completi di hash, IP, orari di accesso e metadati.

Ecco cosa è possibile certificare:

📲 Chat private (WhatsApp, Telegram, Messenger, Google Chat, Skype)

💬 Diffamazioni online, minacce, stalking, calunnie

📸 Furto di immagini e identità digitale

🖥️ Profili social falsi o dannosi

📝 Recensioni lesive su Google, Trustpilot, Booking, ecc.

🚨 Contenuti Deepfake o diffamatori generati con AI

🧾 Scritture contabili per decreti ingiuntivi

🗂️ Violazioni del diritto d’autore e copyright

📍 Cronologia posizioni GPS da Google con valore legale

📧 Email online e loro header tecnici (analisi IP e server)

🌐 Pagine web pubblicate con data certa e permanenza online dimostrabile

🔒 Accessi abusivi ad account (Google, Facebook, Microsoft, TIM, ecc.)

💼 Concorrenza sleale, uso illecito di marchi o idee innovative

🕵️ Analisi traffico web e click fraudolenti per indagini

🚚 Straordinari non pagati (autotrasportatori: certificazione GPS mezzi)

📄 Confronto tra contenuti copiati online: dimostrazione della paternità originale

E molto altro. Se esiste un contenuto digitale, noi possiamo certificarlo.

⚖️ UNA PROVA GIURIDICA PER DIFENDERSI IN TUTTO IL MONDO

Grazie alla piattaforma internazionale CertifyWebContent.com, il servizio è ora accessibile in quasi tutte le lingue europee oltre a quella inglese, utilizzabile da avvocati, aziende e privati anche fuori dai confini italiani. Tutti i documenti rilasciati sono utilizzabili in tribunale, in fase di querela o contestazione, con allegato il report tecnico forense.

«Siamo stati tra i primi in Italia a offrire questo servizio già molti anni fa. Oggi lo portiamo a un livello superiore, con uno standard internazionale di affidabilità e precisione» – afferma il Dott. Emanuel Celano, fondatore del progetto.

👥 UN SERVIZIO PER TUTTI: DALLA VITTIMA DI UN FALSO PROFILO ALLA MULTINAZIONALE

Chi può usufruirne?

👤 Privati cittadini vittime di abusi online

👩‍⚖️ Avvocati e consulenti legali che vogliono prove inoppugnabili

👨‍💼 Aziende che devono difendere brand, brevetti e immagine

🧑‍💻 Tecnici forensi e specialisti di sicurezza informatica

👨‍👩‍👧‍👦 Genitori che vogliono proteggere i figli dal cyberbullismo e produrre delle prove valide in tribunale

🛍️ Commercianti o professionisti danneggiati da recensioni o siti fake

È possibile richiedere preventivi personalizzati, documenti multipli, pacchetti forensi completi e servizi urgenti entro 24h.

📌 UN NUOVO STANDARD DI GIUSTIZIA DIGITALE

Screenshot e autodichiarazioni non bastano più. Solo una certificazione con valore legale può tutelare chi è stato colpito da un abuso online o ha bisogno di dimostrare un fatto digitale. E oggi, grazie a Analisi dei Rischi Informatici e CertifyWebContent.com, questa difesa è accessibile a tutti.

📞 Info e contatti:

https://www.analisideirischinformatici.it/servizi/copia-autentica-pagina-web/

https://www.certifywebcontent.com/

INFORMATICA IN AZIENDA è diretta dal DOTT. EMANUEL CELANO