Non solo Inter. Il gruppo Suning, maggiore azionista dei nerazzurri, non vuol disfarsi solo dell'Inter, ma anche dell'altra squadra cinese, lo Jiangsu, che ha vinto l’ultima edizione della Super League.

Come riporta Titan Sports secondo più fonti provenienti dalla Cina, Zhang Jindong, proprietario di Suning, la scorsa settimana avrebbe deciso di tagliare o ridurre tutte le attività commerciali non collegate alle attività principali del gruppo verranno chiuse o interrotte.

Così, lo Jiangsu FC (ex Suning), detentore del titolo CSL, acquistato nel 2015 per 75 milioni di euro è sul mercato e a poco più di un mese dal primo appuntamento ufficiale, alla squadra non è ancora stata comunicata una data per iniziare il ritiro per preparare la nuova stagione!

Diverse fonti in Cina hanno riferito che Suning ha cercato acquirenti per la squadra, senza neppure escludere il suo trasferimento lontano da Nanchino (la capitale della provincia di Jiangsu, dove il club ha sede sin dalla sua fondazione).

Almeno ufficialmente, nessuna trattativa sarebbe ancora stata avviata. Zhang, comunque, starebbe prendendo in considerazione non soltanto la cessione totale, ma anche una cessione di quote del club o nuovi accordi di sponsorizzazione che possano portare risorse fresche alla società.







Crediti immagine: twitter.com/titan_plus/status/1364154078134108160