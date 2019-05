Domenica Pace parteciperà a SpiedLife? Verità o voci di corridoio?

ANTICIPAZIONI, NEWS SPIEDLIFE(CANALE TV)

Domenica Pace pare essere la prossima Concorrente del nuovo reality SPIEDLIFE. Si impegnerà nel farci vedere tratti della sua personalità per ben due mesi.Finora abbiamo spiato altri protagonisti in diretta streaming seguendo: Casa Monica, la Casa dell'arte, la Fortezza... ma lei cosa ci mostrerà? novità sul mondo della moda, abitudini, simpatie, antipatie, ecc. una cosa è certa, sostiene: "se dovessi partecipare, mi voglio divertire, parlare davanti al web, mostrare di me non solo il mio lato artistico. Vorrei che il mondo entrasse a far parte della mia nuova situazione abitativa,quella che ho sempre desiderato."Readlife riuscirà ad offrirmela? Vedremo.

Finalmente si mostrerà con la sua grinta mostrandoci la conduzione delle sue intere giornate trascorrendole da quel che si dice tra le mura di un'agenzia di moda e spettacolo... e non solo. Sarà lì che intratterrà le sue conversazioni telefoniche e non... i protagonisti secondari da cui sarà circondata? Il titolare dell'Agenzia Apulia Stars Agency, il barman che farà servizio all'interno della sua nuova situazione abitativa, la donna delle pulizie, i suoi amici e tanti altri. Chissà se poi all'interno di queste mure non riprenda un suo vecchio hobby (la vedremo scattare qualche foto, disegnare abiti o accessori oppure rassettare, sistemando il materiale d'agenzia, la sua scrivania o sarà alle prese nel sistemare i costumi di scena?

*È tutto da vedere,ma sopratutto vedremo chi sarà a farle una sorpresa in quei due lunghi mesi.