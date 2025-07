Sabato 2 e domenica 3 agosto, Chioggia diventa il cuore pulsante dell’atletica italiana ospitando i Campionati Italiani Assoluti, il massimo evento tricolore della stagione. Si gareggia al “Chiggiato”, dove scenderanno in pista e in pedana i migliori atleti del panorama nazionale. L'appuntamento è cruciale: a poco più di un mese dai Mondiali di Tokyo, rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la condizione degli azzurri.

Nel mezzofondo fari puntati su Nadia Battocletti, Pietro Arese e Federico Riva. Nel salto in lungo, spazio ai talenti di Mattia Furlani e Larissa Iapichino, mentre nel triplo il nome di punta sarà Andy Diaz. Ma l'attesa più grande è per Gianmarco Tamberi: il campione olimpico e mondiale in carica dell'alto ha confermato la sua presenza direttamente sui social, e il pubblico non aspetta altro che vederlo all’opera. Nel getto del peso, invece, si prevede un duello serrato tra Leonardo Fabbri e Zane Weir. Per quanto riguarda la velocità, saranno della partita Zaynab Dosso, Eseosa Desalu e Lorenzo Simonelli.

L’evento sarà coperto in diretta da RaiSport, con tre ore di trasmissione live ogni giorno, dalle 19:00 alle 22:00, anche in streaming su RaiPlay. Ma non finisce qui: per chi volesse seguire tutte le gare al di fuori della fascia televisiva, è disponibile lo streaming integrale sul sito www.atleticaitaliana.tv e tramite l’app SportFace, scaricabile dagli store digitali.

Chioggia si prepara a vivere un weekend di grande sport, dove si misureranno i migliori atleti italiani in vista della rassegna mondiale. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e un banco di prova decisivo per chi sogna di salire sul podio anche a Tokyo. La diretta è assicurata, lo spettacolo pure.



Fonte: Runners World Italia