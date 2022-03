Il comando di Polizia locale ha reso noto il completamento del rilascio dei pass sosta residenti, richiesti sino allo scorso 28 febbraio: si tratta complessivamente di 383 pratiche. Complessivamente le istanze pervenute, comprendenti anche pass sosta a pagamento, parcheggi personalizzati e C.U.D.E. (Contrassegno unificato disabili europeo) sono stati 952.

La dilazione dei tempi è stata determinata dal fatto che molte pratiche erano incomplete – spiega la comandante Giuseppa Puleo – e spesso i tempi di riscontro alle richieste formulate dagli uffici da parte del richiedente sono stati lunghi. “Per il futuro però non ci saranno più di questi problemi, in quanto – come ha annunciato l’Assessore alla Viabilità Beatrice De Gaetano – da fine marzo sarà attivo un servizio telematico che consentirà al cittadino di evitare code agli sportelli e di presentare istanza mediante portale web per la gestione, il rinnovo e la modifica dei permessi mediante rilascio telematico delle autorizzazioni”.

La dottoressa Puleo ha anche fornito i dati dell’ultimo triennio: dal 2018 al 2020 sono stati rilasciati solamente 200 pass sosta residenti, mentre nell’ultimo semestre gli uffici hanno esitato 270 pass sosta residenti (101 le istanze archiviate), 239 pass sosta a pagamento, 115 CUDE e 18 autorizzazioni di parcheggi personalizzati.