Siamo sempre attenti agli stili, alle mode ma quando fa freddo l’unica cosa che vogliamo è scaldarci e proteggerci dalle acquazzoni, che ultimamente sono troppo frequenti! Come vi chiederete, a questo ci ha pensato InVoga Magazine con un articolo dedicato proprio all’argomento! Attraverso l’editoriale infatti, vengo a conoscenza dell’ultima novità del mondo OVS che ha pensato di realizzare una linea di Parka per uomo, donna e bambino. Un articolo redatto in modo semplice e intuitivo e soprattutto che mi ha permesso di scoprire in queste ultime ore, Marco De Gasperi, record mondiale di Skyrunning presenta Altavia, il parka disegnato per sfidare ogni clima e oltrepassare qualsiasi confine. Chi ama lo sport, la fatica e la montagna, non potrà fare a meno di scoprire (qualora non lo abbia già fatto) come Marco De Gasperi ed Elisa Desco anch’essa affermata campionessa mondiale di Skyrunning, hanno scelto per la loro protezione in città così come in alta quota, il Parka Altavia, prima però ci tengo a darvi qualche notizia in più su questi due straordinari campioni, nella vita di coppia, così come nello sport. Marco, è sei volte campione del mondo di Mountain Running, disciplina spettacolare di corsa su tracciati di montagna ad alta quota, ha conquistato il record di velocità di salita e discesa sulla retta impervia del Monte Bianco. Elisa, non è da meno, vincendo il titolo mondiale nel 2014 a Chamonix, vive a Bormio con Marco, coniugando l’attività atletica al ruolo di mamma, grazie allo loro due bambine Lidia e Cecilia, a cui trasmettono ogni giorno i loro valori ed il loro stile di vita attivo e rispettoso del pianeta.

per acquistarlo basterà recarsi in uno dei punti vendita, presenti sul territorio nazionale, oppure online dallo shop istituzionale! Utile è fondamentale perché poterete utilizzarlo, durante l’inverno rigido che ci aspetta, per la vita di tutti i giorni, oppure per gradevoli gite fuori porta in alta quota!