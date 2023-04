Venerdì 28 aprile '23, mentre si chiude l'International Music Summit, la manifestazione che porta ad Ibiza gli addetti ai lavori di dance music, clubbing e intrattenimento, si apre simbolicamente anche la stagione estiva del divertimento, sull'isola e non solo.



Il 28 aprile è anche la data del consueto Jango Records Showcase. Nel corso degli anni, l'evento a cura dell'importante label francese è diventato sempre più prestigioso, sia per quanto riguarda la location, sia per la line up degli artisti presenti. Quest'anno lo show case si sviluppa in una delle zone più suggestive di Ibiza, il porto di Marina Botafoch, all' IT Lounge.



Jango Records Showcase inizia con una cena in collaborazione con Midance, manifestazione italiana che da tempo mette in contatto dj, produttori ed addetti ai lavori. Tra un tavolo e l'altro, tra una portata e l'altra, nascono idee e collaborazioni. E' anche il momento in cui Riccardo Sada (storico giornalista per DJ Mag Italia e mille altre testate, influencer, dot connector, consulente, produttore...) presenta BEATtitude, il suo nuovo libro, dedicato all'AI ed alla sua predisposizione alla produzione di musica elettronica.



Durante la cena di Jango Records Showcase @ IT Lounge - Ibiza, come è logico che succeda ad Ibiza, anche la musica è di qualità assoluta. In console c'è Gaty Lopez (resident dj di El Hotel Pacha, conduttore su Ibiza Global Radio, produttore su Jango del Mar e trainer di Ableton). Al mixer anche due artisti italiani: Fabioesse, conosciuto per le sue produzioni funky house molto amate su Traxsource ed Italo Perez, dj e de.



A mezzanotte Jango Records Showcase cresce ancora perché chi ne ha voglia può iniziare a ballare con godendosi il sound di line up di tutto rispetto. Al mixer dell'IT Lounge ci sono infatti le Lunnas, gemelle spagnole che ogni lunedì fanno scatenare il Pacha, mentre ogni martedì si spostano al Destino Ibiza. Con loro anche l'italiano Mitch B., una delle colonne portanti di Jango Records con le sue release. Mitch B. è sull'isola anche per raccontare l'IMS a chi segue AllaDiscoteca, web magazine italiano in forte crescita tra addetti ai lavori (e non).



Sarebbe già abbastanza ma c'è da segnalare la presenza in console di altri 4 artisti d'eccezione: durante il Jango Records Showcase il 28 aprile all'IT Lounge di Ibiza ci si gode anche il sound di Mehdi Maghraoui, uno dei più richiesti dj tunisini e quello del Piero Scratch, appena rientrato dalla Winter Music Conference di Miami. Ecco poi la musica del francese Twonot, uno dei soci fondatori di Jango Records. Madrina della serata, infine, è la cantante Monika Kiss. I dj set dell'evento vengono registrati e poi trasmessi da House Club Set, in oltre 200 emittenti radiofoniche europee.



www.jangorecords.com



