Dopo la vittoria con cui ieri sera il Lipsia si è sbarazzato per 2-1 dell'Atletico Madrid, sarà la squadra tedesca ad affrontare il Paris Saint Germain nella prima delle sue semifinali di Champions League, che si disputerà martedì 18 agosto alle 21 all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona.

Il Lipsia si è aggiudicato l'incontro meritatamente perché per 90 minuti non ha mai rinunciato a giocare la partita, senza lasciarsi minimamente intimorire né dall'avversario, né dalla sua storia. Inspiegabilmente, l'Atletico Madrid ha rinunciato a giocare per gran parte del match, limitandosi a non prendere gol, ma senza neppure preoccuparsi di imbastire azioni di rimessa degne di tal nome.

Così la squadra allenata da Julian Nagelsmann è andata in vantaggio, anche se solo all'inizio del secondo tempo, grazie ad un colpo di testa di Dani Olmo che ha incrociato un cross perfetto dalla destra di Marcel Sabitzer. Nulla da fare per il portiere Oblak.

Solo a quel punto, il Cholo Simeone ha deciso che l'Atletico doveva fare di più e ha messo in campo il 20enne portoghese Joao Felix, una specie di Messi che, a differenza del campione argentino, gioca in attacco ma partendo dalla sinistra. Dopo il suo ingresso, la squadra spagnola ha iniziato a proporre gioco e azioni pericolose che sono culminate con un netto fallo in area commesso da Lukas Klostermann proprio sullo stesso Felix, che dal dischetto ha portato il risultato in parità, superando facilmente il portiere ungherese Gulácsi, che comunque aveva intuito il tiro.

Quando i tempi supplementari sembravano oramai scontati, il Lipsia ha imbastito una bellissima manovra corale che è culminata con il tiro di Tyler Adams - probabilmente destinato ad uscire - che ha colpito Stefan Savić, ha spiazzato Oblak ed è finito in rete. Risultato finale, 2-1 per i tedeschi e meritato passaggio del turno.





Questa sera, Barcellona e Bayern dovranno stabilire quale tra queste due squadre dovrà uscire dalla Champions League. Entrambe sono praticamente al completo, escludendo le assenze per infortunio di Umtiti (Barcellona) e Pavard (Bayern) e potranno così schierare la migliore formazione possibile. Da ricordare però che in questo 2020 il Bayern è una squadra quasi imbattibile, tanto che tutti gli incontri finora disputati in questo scorso di stagione li ha sempre vinti, escluso uno dove ha pareggiato.

Il Bayern, quest'anno, ha vinto la Bundesliga e la Coppa di Germania. Nel caso si aggiudicasse la Champions conquisterebbe il cosiddetto "triplete". Il Barcellona, nel 2020, si è classificato "soltanto" al secondo posto della Liga.