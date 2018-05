8 maggio, La Niña Tour Party al Fidelio di Milano c/o The Club

Fidelio Milano, party storico in programma ogni martedì al The Club di Milano, è ormai il palcoscenico consolidato per nuovi party, nuovi dj e tutte le novità che poi faranno ballare l'Italia.

Ad esempio, martedì 8 maggio Fidelio ospita una sorta di anteprima de "La Niña Tour Party", il nuovo format ideato da Antonio Orso e gestito da New Gig Promotion che in console vede la bella e bravissima Nausica, la Dj che nel suo curriculum può vantare di aver suonato per il Tour di Anastacia e in apertura al Modena Park di Vasco Rossi il 1° luglio scorso per 230.000 persone. Da quest'estate Nausica è in tournée con la Niña Tour Party - spettacolo itinerante che sarà presentato in alcuni dei locali più importanti della scena "nightlife". La musica di "La Niña Tour Party" è Latin House e in ogni evento sarà presente un vero corpo di ballo e pure dei musicisti (percussioni, sax/tromba, violini e vocalist che si alterneranno nelle varie date... come se non bastasse ci sono scenografie, allestimenti e pure gioielli... grazie al partner Lovelook Gioielli.

Al microfono l'8 maggio al The Club per Fidelio c'è Gaty Vocalist, mentre c'è Edoardo Ferroni alle percussioni e Giulia Gianfelici è al violino elettrico.

Insomma, come sempre, al Fidelio, di che ballare ce n'è, eccome... La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera. Far tardi al Fidelio è una garanzia di stile e divertimento. Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori, perditempo amatoriali & professionisti. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

info: 393 3334557

https://www.facebook.com/fideliomilano/

https://www.instagram.com/fideliomilano/