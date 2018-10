Wedding Surprise: l'evento gratuito con i professionisti del wedding

Wedding Surprise, è l'evento gratuito dedicato al mondo del matrimonio, un tuffo emozionale, una vera e propria experience con i professionisti del Wedding a vostra disposizione con consulenze personalizzate per organizzare il matrimonio perfetto.

La Location

Wedding Surprise prende vita in un’ambientazione unica e suggestiva come il Circolo Filologico Milanese: una location non convenzionale, un luogo di cultura trasformato in una location per matrimoni unica, proprio nel centro della città di Milano.



Un evento unico, una giornata ricca di ispirazioni ed emozioni per prepararvi a vivere un matrimonio da favola.

A Wedding Surprise troverete tutte le ultime tendenze per il vostro matrimonio: abiti per Lei e per Lui, proposte floreali e torte nuziali, suggerimenti per il servizio fotografico, il viaggio di nozze e la nuova casa, ma anche spettacoli e momenti a sorpresa per ispirare il vostro grande giorno.

• New trend e look per Sposa & Sposo

• Live inspiration set con allestimenti per la cerimonia

• Wedding show con artisti internazionali del mondo della musica e della danza

• Flower design e Cake design

• Degustazione di vini Franciacorta

• Aperitivo





Come vivere questa esperienza?

L'ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria. Un tuffo emozionale, una vera e propria experience con i professionisti del Wedding a vostra disposizione con consulenze personalizzate per organizzare il matrimonio perfetto.

Per iscriversi...

www.mbwedding.it/wedding-surprise-experience-2018#iscriviti