In questo periodo di fine estate il dj producer romagnolo Mitch B. è decisamente impegnato. Il 26/8 è White Beach (Cervia RA), 27 agosto mette insieme due party: prima nel pomeriggio è al Donna Rosa di Marina di Ravenna, la sera al party VedoNonVedo (Imola - BO). Il 30 agosto eccolo al Donna Rosa (Marina di RA). Già confermati anche quattro dj set a settembre: il 3 settembre Mitch B. è prima al Donna Rosa e poi al BBK, entrambi a Marina di Ravenna. Il 10 settembre invece eccolo al Donna Rosa e poi ai White Beach.



Venerdì 23 settembre 2022 la label francese Jango Records organizza un interessante showcase presso Kong Location di Arese (MI), in collaborazione con Cameo e DJ HUB. Tra gli artisti in console c'è proprio Mitch B.



"L'invito a partecipare è rivolto a tutti, appassionati ed artisti, ma ricordiamo ai produttori della zona del Nord Italia e non solo, che prima della serata faremo scouting", spiega Mitch B., dj producer romagnolo che spesso pubblica la sua musica proprio su Jango Records.



Sarà uno showcase melodic house / techno oriented che vedrà la partecipazione di diversi dj, tra cui Le Petit Frenchy, originario di Nantes, boss della label, dj e produttore eclettico. Ci saranno anche lo svizzero Massimo Gurini conosciuto per il suo format Deep Snow, ovviamente lo stesso Mitch B, ci sarà una live performance di Ricky Exp e non mancherà Van Der Kirche, che Mitch B. descrive così: "romagnolo come me, e veterano della musica elettronica, gli piace sperimentare sempre nuove sonorità. Ha una cultura senza eguali".



Dalla Francia arriverà anche Robs D: che Mitch B. considera un ragazzo promettente. "Dopo aver conseguito l'attestato al SAE, sforna un sacco di produzioni che spesso supporto nei miei radioshow".