Da ieri su Rai 2 è tornato ad animare le nostre mattinate il mitico conduttore Rosario Fiorello con la trasmissione Viva Rai 2, reduce da ascolti record che proseguono anche in questo 2023.

Con il suo programma è tornato in onda anche il contenitore #EVivaIlVideobox a cui ha partecipato un nostro concittadino ebolitano.

Si tratta di Andrea Della Rocca, 22enne con una grande passione per le interviste sul web (TvCircle), voce della radio della comunità parrocchiale di San Francesco (WebRadioFrancesco) e oggi anche attore.

Il giovane ebolitano infatti ha portato sugli schermi Rai un monologo sulla Generazione Z che potrete seguire in questi giorni alle ore 8.00 sulla seconda rete. Purtroppo non conosciamo ancora la data effettiva di messa in onda della sua performance.

Intanto Andrea si è detto entusiasta sui social della sua partecipazione al programma e in diversi post ha ringraziato il regista Pietro Pellizzieri e la casting director Giulia Nannini che l'hanno selezionato. Inoltre in tanti si sono espressi commentando la notizia con orgoglio e complimentandosi con il cittadino ebolitano.

Non resta che attendere la messa in onda dell'esibizione certi che ciò rappresenta ancora un altro traguardo per la nostra città che vede finalmente i giovani protagonisti.