Il lodigiano ha la fortuna di annoverare fra i suoi concittadini più illustri un protagonista del novecento come l’artista Giuseppe Novello. Giuseppe Novello è stato un pittore, un illustratore e soprattutto un disegnatore di vignette satiriche ed umoristiche.

La Città di Codogno, celebra questo suo storico concittadino con il Premio Internazionale di Umorismo e Satira Giuseppe Novello. Il tema di quest’anno è: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Se andate sul sito premionovello.com, vi si apre il sito del concorso ed iscrivendosi, sarà possibile visionare tutte le vignette dei partecipanti. A questo Premio partecipo anch’io con una mia vignetta.

Con questa mia vignetta, ho voluto evidenziare un aspetto dell’intelligenza artificiale, cioè, il pericolo della stupidità dell'intelligenza artificiale.

Personalmente, penso che a volte, l’intelligenza artificiale, intelligenza non è, non avendo coscienza delle azioni intraprese e non essendo in grado di rielaborare risposte originali rispetto a quelle già programmate.

La nostra mente non dispone di programmi ma dispone di capacità elaborative e conoscenze tali da permetterle di programmare in anticipo risposte efficienti ed immediate in base alle sue intuizioni e alla sua coscienza e conoscenza. Se aprite il sito che vi ho indicato, non vi annoierete perché potrete visionare delle belle vignette, vignette che sono sottoposte al voto dei visitatori e se poi vi piacesse la mia vignetta è superfluo dire che il vostro voto sarebbe decisamente molto gradito.



Titolo della vignetta: senza parole

Autore: Angelo Reccagni