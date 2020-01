Dopo il dato sull'occupazione, a novembre 2019 anche il dato congiunturale sulla produzione industriale è indicato in positivo con l'indice che cresce, seppur di poco, del +0,1% rispetto ad ottobre.

In aumento i beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%), mentre sono negativi energia (-2,1%) e beni di consumo (-0,2%).



Per quanto riguarda il trimestre, periodo settembre-novembre, la produzione industriale è invece in flessione congiunturale del -0,7%.



Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il dato tendenziale indica una diminuzione del -0,6% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018). Nella media del periodo gennaio-novembre l'indice ha registrato una flessione tendenziale del -1,1%.

Su base tendenziale, cresce il solo comparto dei beni di consumo (+0,8%) con una marcata flessione per l'energia (-3,9%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni intermedi (-1,0%) e i beni strumentali (-0,4%).

Come riporta l'Istat nella nota di commento, in termini tendenziali la produzione industriale registra un dato negativo per il nono mese consecutivo.