Matteo Salvini dovrebbe mettere fuorilegge tutte le navi Ong

Mettiamo in chiaro le cose una volta e per sempre: negli ultimi cinque anni, durante i governi della Sinistra, nel Mediterraneo sono morti oltre 15.000 migranti. Un genocidio non imputabile a Salvini, che si è insediato al governo solo da poco e che sta facendo di tutto per frenare quest'Apocalisse chiudendo i porti e dissuadere ulteriori partenze.

Ma non basta sigillare le frontiere. Perché questa mattanza umanitaria termini, bisogna mettere fuorilegge anche le navi Ong. Soprattutto quelle straniere. Perché trovo assurdo che una imbarcazione battente bandiera tedesca, spagnola o perfino norvegese prenda a bordo i profughi per poi scaricarli qui da noi.

Le tanto decantate Ong straniere sono padroni di salvare uomini e donne, ma non hanno diritto di consegnarli a noi. Li portino nei loro Paesi di partenza. Lì staranno anche meglio. Sarebbe assurdo se io mi mettessi a raccogliere profughi per strada e poi li consegnassi al mio vicino obbligandolo a mantenerli.

Salvini deve bandire tutte le navi Ong che vanno nel Mediterraneo a raccogliere clandestini, promuovendo così la tratta di essei umani. Deve impedire ai vascelli esteri di venire qui a regalarci folle di stranieri che non possiamo ospitare per mancanza di risorse. I 5 miliardi che si spendono per i profughi, spendiamoli per i nostri figli.

Nessuno può pretendere che l'Italia si accolli un problema che deve essere europeo. Nessuno può obbligarci a mantenere flotte di migranti che passano le giornate senza fare nulla, con lo smartphone e la linea wifi. Espellere chi ha già messo piede qui da clandestino è impossibile. Impedire che altri lo facciano è ancora possibile.