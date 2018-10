Loriana Lana la risposta più interessante alla cupezza del pop italiano

Sfido a trovare cantautrici che nel corso della loro carriera abbiano scritto brani straordinari per Mina, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Amii Stewart, Mariangela Melato, Iva Zanicchi e altri… o che abbiano vinto premi come il premio Trosi alla carriera, il premio Elsa Morante per il teatro musicale e composto colonne sonore per il cinema (le musiche del Film “Briciole sul mare” da lei composte, furono presentate in concorso ai David di Donatello nel 2016).

Loriana Lana è stata definita la Mogol in gonnella per l’originalità dei suoi testi. Loriana fotografa storie dove un po’ tutti ci ritroviamo, “racconti” eccentrici, intimi, d’effetto.

Basti ascoltare uno dei suoi ultimi successi, “Quando la smetterò”, scritto con Aldo Donati ed interpretato da Mina nell’album Le Migliori di Mina Celentano, sette volte disco di platino, o la strepitosa colonna sonora del musical “Mosè, il principe del deserto” firmata insieme a Bacalov. Lana ama spaziare tra generi diversi. “La mia vera passione è sperimentare”, ci dice.

Sue sono alcune sigle di cartoni animati giapponesi di successo come Pat la ragazza del baseball e Vultus five (centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube) e le raccolte di canzoni per bambini pubblicate da San Paolo Audiovisivi. Ha scritto diversi libri, romanzi e raccolte di poesie.





