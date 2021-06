Il governo portoghese ha deciso di riaprire le frontiere per i turisti e a partire dalla fine di giugno la TAP, la compagnia di bandiera del Portogallo, riattiverà i collegamenti tra Lisbona e diverse città italiane, che andranno ad aggiungersi alle rotte con Roma e Milano già operative.

In ogni caso, per chi volesse avere informazione per programmare viaggi da e per il Portogallo può sempre utilizzare il sito Viaggiare Sicuri, consultando la pagina www.viaggiaresicuri.it/country/PRT .