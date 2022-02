Un 30enne di Frosinone è stato bloccato dalla polizia nel centro di Firenze mentre trasportava piu di 36mila euro in contanti, occultati nel vano della ruota di scorta. I soldi sono stati sequestrati e l'uomo denunciato per ricettazione. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza dei soldi e capire a chi fossero destinati.

Oltre trentaseimila in contanti, sottovuoto, occultati nel vano della ruota di scorta. Questo il tesoretto che un 30enne di Frosinone stava portando chissà dove.

La scoperta avvenuta domenica pomeriggio, quando M.P., è stato fermato per un controllo da una pattuglia del commissariato di Firenze. Il 30enne si è mostrato da subito molto agitato, poco dopo, gli agenti stavano già perquisendo a fondo l'automobile, alla ricerca del motivo di quell'agitazione.

Il motivo di questa agitazione è saltato fuori quando, dopo aver controllato bagagliaio e abitacolo, hanno scoperto un involucro contenente i soldi. In totale, 36.450 euro in contanti.

Sulla provenienza e sulla destinazione del denaro sono in corso indagini; il 30enne non ha voluto dire nulla sulla provenienza, tra le ipotesi che servissero per acquistare partite di stupefacenti o che fossero soldi provenienti da affari illeciti.