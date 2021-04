La giornata mondiale della rivoluzione di primavera del Myanmar è organizzata da tutte le Comunità Birmane del mondo che protesteranno lo stesso giorno per mettere fine al golpe e scongiurare la guerra civile.

Il 2 maggio avrà luogo la Global Myanmar Spring Revolution nel quale tutte le Comunità Birmane del mondo, protesteranno indossando abiti neri, mostrando il saluto delle tre dita intriso di sangue, cantando le stesse canzoni e pronunciando i medesimi slogan.

La manifestazione si svolgerà anche a Milano in Piazza dei Mercanti alle ore 11:00; interverrà Michele Bellamy Postiglione, attivista e figlio dell'ultima Principessa Birmana Yadana Nat May.



La manifestazione ha lo scopo di chiedere di mettere fine al colpo di stato birmano per scongiurare una imminente guerra civile. Le Comunità Birmane chiedono altresì di intraprendere azioni immediate per fermare i militari golpisti dall'arrestare arbitrariamente, torturare, violentare e uccidere la popolazione civile.

La manifestazione è nata anche per onorare tutti gli eroi che hanno sacrificato la loro vita in questa rivoluzione pacifica , mentre chiedevano con modi non violenti il ripristino della democrazia, il rispetto dei voti ed il ritorno alla libertà.

Si chiedono inoltre il riconoscimento del Governo di Unità Nazionale (NUG) come unico e legittimo governo del Myanmar ed il rilascio del Presidente Win Myint, del consigliere di stato Aung San Suu Kyi (premio Nobel per la pace 1991), dei parlamentari e tutti i cittadini arrestati senza giusta causa.

La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica attirando l'attenzione sulla gravissima situazione nella quale versa Myanmar.

La manifestazione sarà supportata anche dall'Organizzazione Mondiale per la Vita e l'Associazione L'Eretico.