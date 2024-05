Dopo le polemiche sulle espressioni colorite che il Papa avrebbe usato per parlare degli omosessuali nei seminari, in un'altra riunione a porte chiuse, quella di ieri con i giovani sacerdoti romani, Papa Francesco avrebbe chiesto di evitare di sparlare dicendo che "il chiacchiericcio è una roba da donne". Lo scrive il sito 'Silere non possum'. Papa Francesco avrebbe aggiunto: "Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose". Sempre secondo lo stesso sito, il Papa rispondendo ad un giovane sacerdote sulla situazione della diocesi di Roma, Francesco avrebbe risposto: "Ci sono problemi di corruzione". (fonte: ansa.it)

Per i preti sposati italiani è triste constatare l'approccio mediatico papale che mette in cattiva luce la Chiesa: "Abbiamo bisogno di riforme concrete e non di discorsi moraleggianti che non ci portano da nessuna parte. Basta con l'immobilismo. Bergoglio riaccolga nella Chiesa i preti sposati".