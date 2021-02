Martedì, è andato in scena al Senato Usa il primo round del secondo procedimento di impeachment che vede protagonista sul banco degli imputati Donald Trump.

Il primo ostacolo per poter andare avanti era rappresentato dal determinare o meno la costituzionalità del processo. Il voto espresso a favore da parte dell'Aula ha permesso ai dem di superarlo e di consentire che Trump venga giudicato in relazione all'accusa che lo indica come mandante dell'assalto al Campidoglio che è stato messo in atto lo scorso 6 novembre dai suoi sostenitori.

Hanno votato a favore i 50 senatori democratici e 6 dei 50 senatori repubblicani. Il 56 a 44 ottenuto ieri, pertanto, non fa ben sperare sulla possibilità che Trump potrà essere "condannato", perché in base al regolamento del Senato per l'impeachment è necessario che si esprimano a favore i due terzi dell'Aula, cioè almeno 17 senatori GOP oltre ai 50 dem. Il voto di ieri ha indicato che per raggiungere tale obiettivo mancano, per ora, 2/3 dei voti.

Per gli avvocati di Trump, il procedimento allestito dai democratici ha come obiettivo quello di impedire una ricandidatura di Trump alle prossime elezioni. I repubblicani, per tale motivo, sono adesso ad un bivio: approfittare dell'occasione per "normalizzare il partito" e riportarlo su posizioni meno reazionarie ed estremiste correndo però il rischio che Trump crei una forza politica alternativa per candidare magari un proprio familiare oppure votare no all'impeachment con il rischio di creare un nuovo caos istituzionale con un secondo mandato Trump.

Un bel dilemma.

Da mercoledì, entrambe le parti, pro e contro Trump avranno ognuna 16 ore per illustrare il proprio punto di vista sul caso, il che dovrebbe far durare il procedimento fino alla fine della settimana, lasciando poi ai senatori la possibilità di porre le proprie domande.

Il calendario potrebbe anche subire variazioni in base alla richiesta o meno della presenza di testimoni, anche se, a causa dell'emergenza Covid e delle misure da approvare per contenimenti e ristori, sia i repubblicani che i democratici non hanno intenzione di tirare il processo per le lunghe.

Per questo, un voto definitivo potrebbe essere previsto già per il prossimo lunedì.