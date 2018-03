Salerno: in città per rubare auto, nei guai due napoletani

Trovati in possesso di uno scanner per radiofrequenze, generalmente utilizzato per copiare i codici dei telecomandi di chiusura delle auto.

Nella tarda mattinata odierna, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti ed intensificati dal Questore di Salerno, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, intercettavano un’autovettura sospetta in via Seripando a Salerno, con due occupanti a bordo che alla vista degli operatori si davano a precipitosa fuga.

Prontamente gli agenti si ponevano all’inseguimento dell’auto che veniva bloccata dopo alcune centinaia di metri con l’ausilio anche di personale della Squadra Mobile in servizio in zona. Sottoposti a controllo i due, B.L. di anni 28 con precedenti per furto, e F.G. di anni 27 incensurato, entrambi residenti a Napoli, non erano in grado di fornire valide spiegazioni circa la loro presenza in quella zona della città. Pertanto, i due venivano sottoposti a perquisizione personale, a seguito della quale venivano trovati in possesso di alcuni cacciavite ed un coltello. Condotti presso gli Uffici della Questura, la perquisizione veniva estesa anche al veicolo, all’interno del quale veniva rinvenuto uno scanner per radiofrequenze, generalmente utilizzato per copiare i codici dei telecomandi di chiusura delle auto. Dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, i soggetti fermati venivano deferiti all’A.G. in stato di libertà in quanto trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e arnesi utili allo scasso e venivano muniti di Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Signor Questore di Salerno con la prescrizione di non poter far ritorno nel Comune di Salerno per anni tre.