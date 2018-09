29 settembre 2018, LIBE Winter Club Como Opening Party - Con Maurizio Nari, Mirkolino, Funny Dinner by LOFT

Non è una semplice storia, è un viaggio dal passato al presente quello che il 29 settembre 2018 dà vita al LIBE Winter Club Como, nuovo club che prende vita nella location di Made Club.

Partito nel lontano 1993 con "Mr Charlie", passando per "CFC" nel 2005, per poi diventare "Made Club" nel 2011. Generazioni, mode, musica... quante cose sono cambiate, ma la missione è sempre la stessa: il divertimento di chi, a Como e non solo, ha voglia di ballare.

L'avventura di LIBE Winter Club, nuovo capitolo del mondo della notte a Como città, parte il 29 settembre '18. In console, insieme ai bravi dj resident, Jahn & Ser J, come dj guest arriva Maurizio Nari, uno dei più stimati ed esperti dj italiani. Con Nerio's Dubwork e poi con il progetto Nari & Milani ha creato decine di hit che hanno varcato i confini nazionali. Ad esempi nel 2012 "Atom" di Nari & Milani è stata eletta miglior traccia alla Winter Music Conference da Mtv America e da Dancing Astronaut, una delle bibbie dell'elettronica mondiale. Tra gli altri ha collaborato con Bob Sinclar, Tiesto, Alex Gaudino e Daddy's Groove.

Alla voce invece arriva invece Mirkolino, vocalist attivo da anni in molte delle disco italiane più importanti. La sua energia sul palco è unica e fa scatenare ogni tipo di pubblico.

Chi vuol divertirsi fin dall'ora dell'aperitivo, dalle 20 in poi, al nuovo LIBE Winter Club trova una proposta decisamente interessante. LOFT 2 lounge bar presenta "Funny Dinner", ovvero, un curato servizio food & beverage, con musica ed animazione, firmato LOFT como. Ricco buffet dalle 20 alle 22 e da subito musica, drink e divertimento per tutti. E' un gran bel modo per iniziare la serata.

LIBE WINTER CLUB

Via S. Abbondio, 7 - Como

+39 348 751 4196

Evento Facebook con tutti i dettagli (orari, prezzi, etc)

https://www.facebook.com/events/258436814860379/