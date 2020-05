La Regione Lombardia chiederà un risarcimento danni alla Cina?

E' questa la proposta del Deputato della Lega e Segretario Nazionale della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi:

«La Lombardia andrà avanti nella sua richiesta di danni, partendo da una prima richiesta di 20 miliardi, alla Cina per le devastanti conseguenze del coronavirus, di cui le autorità cinesi erano al corrente almeno da dicembre.Anche se il timore concreto è che ne fossero a conoscenza anche i vertici del Movimento5Stelle, partito di maggioranza del Governo Conte, dato che il fondatore, Beppe Grillo, lo scorso 17 dicembre girava a Roma utilizzando una maschera e lui stesso affermava che gli serviva per proteggersi dai virus.Guarda caso pochi giorni prima il loro ministro Di Maio era stato in pellegrinaggio a Pechino e lo stesso Grillo si era recato più volte all'ambasciata cinese, per cui possiamo immaginare che i Cinque Stelle, e quindi il loro Governo, avessero notizie sul virus che agli italiani venivano taciute.Per questo andiamo avanti con la richiesta di danni alla Cina».

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, almeno per ora, non sembra aver dato riscontro alla richiesta, visto che si è limitato ad annunciare che nel Consiglio Regionale odierno verrà approvato lo "stanziamento di 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri per i 1500 comuni della Lombardia", aggiungendo che la Lombardia è stata la prima a essere colpita, ed ha il dovere di essere la prima ad indicare la strada per uscirne... nel rispetto delle regole di sicurezza: mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza.

Sulla stessa linea di Grimoldi anche il suo capo, Matteo Salvini, che, sempre ricorrendo alle parole ma senza che ancora siano supportate dai fatti, anche lui vuol bussare a casa della Cina per chieder ristoro alle conseguenze della crisi generata dal coronavirus:

«Prima contagia mezzo mondo, poi si prepara a comprare aziende, alberghi (e libertà) dei Paesi in crisi, Italia in primis. No, non possiamo permetterlo. Risarciscano i danni enormi causati all’Italia e al mondo. Punto».