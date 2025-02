Papa Francesco è entrato in un tunnel che potrebbe essere il preludio di chi si appresta a congedarsi da questo mondo, lasciando un popolo di fedeli che sembra non voler accettare che anche il pontefice è un uomo soggetto alle malattie e alla morte. E’ come se si rifiutasse di capire che le sue condizioni di salute sono critiche e che potrebbe non essere così scontata una sua guarigione, vista anche l’età avanzata.

Il bollettino della sala stampa vaticana, del resto, parla chiaro: polmonite bilaterale e insufficienza renale sono la diagnosi che accompagnano questi giorni di ricovero ospedaliere. Una salute che si è aggravata improvvisamente con una crisi respiratoria e un calo preoccupante delle piastrine rosse che hanno richiesto l’ossigeno e una emotrasfusione. Un quadro clinico che non lascia presagire nulla di buono, spingendo molti fedeli a maturare il presentimento di una fine annunciata.

Comunque sia, bisogna ricordare già da adesso a quanti lo hanno criticato e osteggiato, gettando melma sul web, che Papa Bergoglio, durante il suo pontificato, si è distinto per essere stato il papa dei poveri, dei migranti, degli emarginati. Ha dato voce a chi di voce non aveva. Si è distinto per essere stato anche un riformatore: ha permesso alle coppie divorziate di prendere la comunione loro negata da Wojtyla e Ratzinger; ha voluto una gestione più trasparente delle finanze vaticane, impersonate soprattutto dallo Ior; ha voluto un’inchiesta interna sugli abusi sessuali dei sacerdoti e, per la prima volta, ha ordinato un’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Da quando il papa è stato ricoverato in ospedale causa infezione ai polmoni, i fedeli non smettono di sperare in una sua guarigione, limitandosi a esprimere i loro auguri sui social, mentre non mancano le solite fake news dei bugiardi. “E’ già morto da una settimana e non lo vogliono dire”. Circolano immagini false sulla rete che lo vogliono in punto di morte, con gli occhi socchiusi e il respinto che rantola. Si susseguono bufale su riunioni mirate a organizzare già il prossimo conclave. Senza contare i soliti odiatori da tastiera, gli invasati e gli esaltati che anche in un momento drammatico come questo pubblicano commenti carichi di ostilità mista a ironia velenosa.

Ma non è questa l’atmosfera generale. L’atmosfera generale è quella di una grande vicinanza verso il papa malato. Una vicinanza che questa volta non è festosa come quando Bergoglio la domenica si affacciava dalla finestra di San Pietro per l’Angelus domenicale, pronunciando parole di speranza in un contesto storico molto problematico, presentandosi come un faro di luce in un mondo di tenebre. Papa Francesco ha detto che non intende mollare il pontificato e dare le dimissioni, ma i Gesuiti hanno già organizzato un concerto per violino e violoncello, con un titolo che è tutto un programma: “Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea”.