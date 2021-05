Nella sala consiliare si è tenuta una riunione tra l’Amministrazione comunale e gli amministratori condominiali per affrontare due temi: la riscossione dei canoni idrici comunali e la regolamentazione dei contatori nei condomini.

L’obiettivo, come ha sottolineato l’Assessore alle Finanze Roberto Mellina è di trovare una soluzione per invertire la tendenza ormai consolidata all’evasione del pagamento dei canoni e quindi avviando il recupero agevolato dei crediti sfruttando l’opportunità della rateizzazione concessa dall’Amministrazione comunale: infatti, la mancata riscossione crea problemi all’ente.

Altro aspetto importante, anche perché espressamente previsto dal regolamento comunale, è quello di dotare tutti i condomini con più di sette unità immobiliari, di un contatore unico, con contratto registrato a nome del condominio stesso, al quale il Comune notificherà la bolletta annuale, per evitare situazioni anomale, che purtroppo si sono registrate in passato. È chiaro che resta la facoltà dei proprietari dei singoli immobili di installare, a loro spese, contatori divisionali per la propria unità immobiliare.

L’Assessore allo sviluppo economico Maurizio Capone ha convocato una riunione con tutte le categorie produttive (commercianti, artigiani, partite IVA) nella giornata di lunedì 24 maggio nella sala Giunta con inizio alle ore 10:00, per discutere sull’organizzazione di questa nuova fase caratterizzata dalle riaperture degli esercizi commerciali. L’obiettivo è portare avanti un’azione sinergica per rilanciare l’intero comparto messo in ginocchio dalla pandemia.

All’incontro sono stati invitati Sicindustria, Confcommercio, Confimpresa, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani Sicilia e le realtà locali “Centro commerciale Naturale” e “Amiamo Milazzo”.