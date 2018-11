23 novembre, Samuele Sartini fa muovere a tempo il Circus beatclub di Brescia

Il calendario di Samuele Sartini, dj producer marchigiano conosciuto in mezzo mondo per le melodie della sua house, è pieno di esibizioni in club importanti, in tutta Italia, tra novembre e fine dicembre 2018.

Tra i tanti altri dj set di Samuele Sartini tra novembre e dicembre, segnaliamo i party del 15 e 31 dicembre al Pineta di Milano Marittima, dove Samuele è di casa… Samuele Sartini tocca poi tante altre città tra cui Brescia (al Circus il 23 novembre), Foggia (dove torna come lo scorso anno la sera del 25 dicembre) Milano, Desenzano del Garda…

Inoltre, Samuele Sartini sta lavorando molto in studio di registrazione. "In particolare sto preparando un nuovo singolo con la voce del grande MC Americano Mr.V", racconta Samuele. "Sarà un brano pieno di energia, prodotto in collaborazione con Jonk & Spook". Inoltre Samuele sta preparando un nuovo brano per Nervous Records, dopo gli ottimi risultati della sua "Do What You Like (feat. Smashing Beat). "E' praticamente finito, il brano verrà pubblicato dalla leggendaria label New York tra poche settimane", continua Samuele.

23/11 Samuele Sartini @ Circus Beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

info 333 210 5400

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/



SAMUELE SARTINI, il calendario a novembre e dicembre 2018

(aggiornato dal 13 novembre 2018)

23/11 CIRCUS (Brescia)

30/11 SNOOPY CLUB (Modena)

1/12 GILDA CLUB (Castelletto Sopra Ticino)

7/12 DES ALPES - Campiglio (TN)

8/12 SESTO SENSO (Desenzano Del Garda)

14/12 SALI & TABACCHI (Reggio Emilia)

15/12 PINETA (Milano Marittima)

17/12 PRIVATE PARTY LUXOTTICA (Armani Privè Milano)

21/12 KYI CLUB (Modena)

25/12 YUPPIES (Foggia)

31/12 PINETA (Milano Marittima)

Samuele Sartini

www.samuelesartini.com

www.facebook.com/djsamuelesartini

www.twitter.com/samuelesartini

www.instagram.com/djsamuelesartini

MEDIA INFO SAMUELE SARTINI http://www.lorenzotiezzi.it/lorenzotiezzi.it/samuele_sartini.html

Cos'è Circus Beatclub?

Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club proporrà oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso... Il restyling a cui è stato appena sottoposto ha riempito Circus beatclub di tecnologia, quella che sa dare emozione: grandi schermi, luci che creano magia e si avvicinano al pubblico durante la serata. E come sempre il club ha cambiato colori e gran parte degli arredi. Quest'anno più che la solita discoteca sembra un luogo da vivere anche di giorno: le pareti sono chiare, i nuovi divani sono rosa. Il nuovo design è sobrio, ma alcuni dettagli (lampadari, carte da parati, cassetti) sono decisamente sorprendenti. Lo stile del sabato Circus per la stagione 2018-19 è legato alla street life, una tendenza che accomuna le metropoli di tutto il mondo, il venerdì trasforma il club in una casa accogliente, mentre il giovedì Rehab, party dedicato all'hip hop internazionale e alle nuove tendenze musicali.