Nella lotta per partecipare alla Champions nella prossima stagione, la Juventus segna un punto a proprio favore grazie alla vittoria ottenuta sabato all'Allianz Stadium per 3-2 nei confronti dell'Inter, campione d'Italia. Gli attuali 75 punti portano i bianconeri al quarto posto in classifica, in attesa di conoscere il risultato tra Fiorentina e Napoli, con i partenopei adesso quinti a 73 punti.

Protagonisti della partita gli arbitri Irrati al Var e Calvarese in campo, che hanno assegnato ben tre rigori, l'ultimo dei quali, che ha decretato la vittoria della Juventus, più che dubbio.

All'Olimpico, invece, la Lazio dice definitivamente addio alla Champions dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Roma, che ha permesso ai giallorossi di portare a casa i 3 punti, grazie a Mkhitaryan e Pedro, e di essere quasi certa del 7° posto che a fine stagione varrà l'accesso alla Conference League. Per la Lazio l'esclusione dalla Champions è ormai aritmetica, anche vincendo la partita che martedì prossimo dovrà recuperare contro il Torino.

Vittoriosa contro il Genoa per 4-3, grazie ai risultati negli scontri diretti e ai suoi 78 punti, l'Atalanta è sicura, insieme all'Inter, di poter partecipare alla massima competizione europea anche nella stagione 2021/2022. Pertanto, per la Champions rimangono adesso 2 posti liberi contesi tra tre squadre: Milan, Napoli e Juventus.

Qualunque sia il risultato delle partite di Milan e Napoli che le due squadre disputeranno domenica, solo dopo l'ultima giornata conosceremo l'elenco definitivo... a meno di sorprese da parte della Uefa che potrebbe sanzionarela Juventus per la vicenda Super League vietandole la partecipazione alla Champions League.