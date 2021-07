Lunedì 26 luglio, party privato a Porto Cervo; martedi 27 luglio, dj set al Mediterraneo Maxxim di Roma; mercoledì 28, Dolce & Gabbana party a Forte dei Marmi; giovedì 29 e sabato 31 luglio dj set all'esclusivo Twiga di Forte dei Marmi. Venerdì 30 luglio quindi un po' di meritato riposo? Assolutamente no... Ben Dj è in Austria per regalare il suo sound e la sua energia ad un private party.

Ben dj è abituato a questi ritmi: si esibisce con continuità nei migliori club di tutto il Mediterraneo e spesso 'sconfina' in giro per il mondo per private party e eventi d'eccellenza (ha fatto ballare più volte i party di presentazione del mitico The Cal, il Calendario Pirelli) ed è stato tra i 100 giurati di "All Together Now" (Canale 5), show condotto da Michelle Hunziker e dal celeberrimo J-Ax.

E chi non può partecipare ai tanti party musicati da Ben Dj, che può fare? Può ascoltarsi "Tic Tic Tac", il suo nuovo singolo. E' il remake di una celebre hit uscita nell'estate '97. La nuova versione della canzone, decisamente irresistibile, è pronta per far divertire anche nel 2021.

Per "Tic Tic Tac", Ben Dj non ha fatto tutto da solo. Ha infatti collaborato con la bellissima Juliana Moreira, con il duo hit-maker Los Locos, ed il produttore dai ritmi contagiosi Eddie JoOoe... In particolare, i Los Locos hanno all'attivo mille hit tra cui "La Macarena", "El Meneaito", "Mueve La Colita" e sono in tour ovunque, tra Italia, Brasile, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Messico... Eddie JoOoe invece è un cantante, compositore, produttore e creative director portoricano che in "Tic Tic Tac" usa lo Spanglish per aggiungere un tocco urban pop al singolo. E che dire di Juliana Moreira? Attrice, modella e conduttrice brasiliana, come Ben Dj è ormai italiana d'adozione, ed è il volto noto di molti programmi di successo della TV italiana come "Paperissima Sprint, "Matricole e Meteore", "Colorado".

