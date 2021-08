Ci sono più di 8 milioni di testimoni di Geova nel mondo e tra questi spiccano anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica o dell'arte. Il più noto in assoluto è stato sicuramente il cantante Prince, che aveva abbracciato il movimento millenarista negli ultimi anni della sua vita, diventandone un membro attivo, con tanto di frequentazioni delle adunanze e predicazione porta a porta.

Era un testimone di Geova anche il suo rivale, Michael Jackson. Il re del pop crebbe in una famiglia di testimoni di Geova che lo ammaestrarono verso questa religione che lui frequentava, dedicandosi anche alla predicazione porta in porta travestito con baffi e cappelli per non essere riconosciuto. La sua permanenza, però, durò fino a quando non incise il noto brano Thriller, che gli anziani della sua congregazione consideravano un brano di ispirazione satanica. Questo creò non pochi problemi al cantante che alla fine decise di abbandonare il movimento per convertirsi all'Islam negli ultimi anni della sua vita.

Era una testimone di Geova anche Michelle Rodriguez, la famosa attrice americana che ha recitato in film come Fast and Furious, Avatar e Lost. Cresciuta secondo i rigidi precetti di questa religione, grazie alla nonna, ha partecipato all'opera di predicazione e frequentato le adunanze, anche se da tempo non è più una praticante e non partecipa più attivamente a questa religione. Anche Geri Halliwell delle Spice Girls è stata una Testimone di Geova. La cantante restò influenza dalla madre, attiva fedele del movimento, fino a quando entrambe abbandonarono il culto e cambiarono uno stile di vita in cui non si riconoscevano più, tra regole troppo rigide e politiche troppo invasive.

Tra i nomi noti che spiccano nell'organizzazione dei testimoni di Geova figurava anche la top model Naomi Campbell che, inizialmente influenzata dalla madre, non è mai riuscita a condividere questa fede, preferendo dedicarsi al mondo della moda. Una scelta in controtendenza con quella della sua collega canadese Coco Rocha che ha dichiarato di partecipare attivamente alla predicazione di casa in casa, malgrado la sua fama globale. Illustri Testimoni di Geova sono anche le sorelle tenniste Venus e Serena Williams, che ancora oggi seguono i dettami del movimento millenarista.

In Italia, invece, di personaggi illustri che hanno abbracciato la fede dei testimoni di Geova non ce ne sono molti. Poco tempo fa fece notizia la storia della cantante Daiana Mingarelli che raccontò tra le lacrime di provenire da una famiglia di testimoni di Geova religiosamente molto rigida e dalla quale ha finito per allontanarsi per inseguire il suo sogno musicale. Mentre si è convertita alla fede dei testimoni i Geova, Elena Morali, ex pupa che ha confidato di frequentare questo culto. Ci sono stati anche altri personaggi noti che hanno abbracciato in passato la fede dei testimoni di Geova, anche se la maggior parte di loro ha finito per abbandonarla sia per i rigidi precetti religiosi sia perché inconciliabile con i loro impegni professionali.