La decisione americana di ritirare i diplomatici e le loro famiglie dall'Ucraina non ha trovato l'apprezzamento di Kiev. I

l ministro degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha definito questa mossa come “prematura”, criticandola e dicendo che è motivata da “cautela eccessiva”.

Il governo ucraino non vuole spaventare i suoi cittadini né tanto meno gli investitori.

E' anche la posizione della Germania: la ministra degli Esteri Annalena Baerbock non vuole che le tensioni internazionali disturbino il lavoro delle aziende tedesche in Ucraina o gli investimenti della Germania in questo Paese.

Berlino, quindi, non ritirerà il suo staff diplomatico da Kiev, perché come detto dalla Baerbock la diplomazia rimane l’unica strada possibile.