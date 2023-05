Notte dopo notte, la stagione autunno - inverno - primavera '23 di #Costez - Telgate (BG) continua… E quello che arriva venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023 è un altro weekend infuocato, tutto da ballare e da vivere con gli amici, in una location perfetta anche con la pioggia. Infatti l'area estiva di #Costez Summer Club è in gran parte al coperto, oltre che fresca, ovviamente.



Venerdì 26 maggio 2023 prende possesso della Green Room del #Costez Summer Club Bored Party, il primo party NFT in Italia. Si tratta di un un progetto futuristico e innovativo, che unisce la tecnologia delle blockchain al mondo dei club. Chi prenota il tavolo riceve in regalo un NFT della collezione Bored Party. Oltre a scatenarsi con la migliore musica selezionata dai dj del locale. In Red Room la festa è invece Wild, piena di hip hop & reggaeton.



Sabato 27 maggio arriva in console nella Green Room del #Costez Summer Club il dj producer italiano Rudeejay. Bolognese, ha remixato Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love" o l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.



Riassumendo, per vivere una esplosiva primavera '23 tra sorrisi e musica che mette energia basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. E come sarà l'estate '23? Tutta da vivere, è ovvio... ed è pure un'estate piena di ritmo.



//



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione