Trump sta certamente pagando l'effetto pandemia e i troppi errori nelle uscite pubbliche finora fatti.

Secondo l'ultimo sondaggio ABC News / Washington Post, l'ex vicepresidente Joe Biden, suo principale sfidante alle presidenziali del prossimo novembre, è avanti di 15 punti con il 55% delle preferenze contro il 40% del presidente in carica.

Solo due mesi fa il vantaggio era di 5-6 punti e comunque ad una sola cifra.

Le persone intervistate bocciano Trump per la gestione dell'emergenza coronavirus, anche se però il suo consenso è per ora alto sul fronte dell'economia.

Donald Trump, pochi giorni fa, ha silurato via Twitter il suo campaign manager Brad Parscale dopo il flop di pubblico al comizio di Tulsa . Trump sui suoi account social, ha scritto che Brad Parscale resterà nella campagna come senior adviser per le operazioni digitali e la gestione dei dati, mentre il suo posto sarà preso dal vice, Bill Stepien.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...