Diplomati Magistrale: la partita si giocherà in Cassazione e in Europa

La vicenda giudiziaria dei Diplomati Magistrale sembrava essere chiusa dopo la seconda sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato di Febbraio. Invece, no. Stando alle dichiarazioni dell’Avvocato Miceli Walter (ANIEF) rilasciate in Facebook, la partita giudiziaria è tutt’altro che chiusa. Ad avviso dell’esimio Avvocato, sono due le strade da percorrere per ribaltare le sentenze della Plenaria.

“Le strade da seguire rimangono due: quella interna, con il ricorso per cassazione per abuso del potere giurisdizionale; e quella europea, con il reclamo collettivo al Consiglio d’Europa, con il ricorso alla CEDU e con la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

Esiste poi la possibilità di impugnare i licenziamenti innanzi al GdL”.

Questo quanto affermato da Miceli.