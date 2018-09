Il Verdello Fest a favore della Casa del Volontariato

Per la 2ª Edizione del "Verdello Fest", che si svolgerà a Bagheria, il 29 e 30 Settembre 2018, al Village in Corso Umberto I, i visitatori con un contributo a favore della Casa del Volontariato di Bagheria, potranno portare a casa i limoni verdelli in confezioni da ½ Kg, preparate dai produttori limonicoli dell'APO Sicilia. Continua il rapporto di collaborazione tra l'evento che promoziona il prodotto tipico bagherese e la Casa del Volontariato, che ha visto nella prima edizione lo svolgimento a Villa Palagonia del Gran Galà della Solidarietà nel Luglio 2017. Le somme donate lo scorso anno, hanno contribuito allo svolgimento delle attività a sostegno delle categorie socialmente svantaggiate, come il dopo scuola e il tempo d'Estate, attraverso l'acquisto di materiale didattico e ludico, supportando l'attivazione dei laboratori artigianali per sviluppare la creatività e la manualità dei bambini.



La Casa del Volontariato costituita nell'aprile del 2017, oggi è una realtà che merita di essere sostenuta anche perché contribuisce ad accrescere la cultura organizzativa delle OdV e degli enti no-profit in genere e la capacità di stare insieme per il raggiungimento degli obiettivi comuni, di sostegno alla realtà sociale e culturale del comprensorio, sperimentando tra l'altro una metodologia lavorativa progettuale di rete, funzionale a intercettare e soddisfare i bisogni del territorio. A farne parte ad oggi sono ben 32 associazioni impegnate in attività sociali e culturali.