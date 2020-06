Questo il calendario, parziale, della stagione 2020 di Formula 1.

Come già annunciato, le gare inizieranno in Austria il 5 luglio, cui farà seguito, sulla stessa pista, un altro gran premio la settimana successiva. Il 19 luglio, si correrà la terza gara, in Ungheria.

Dopo due settimane di pausa, le corse riprenderanno in Gran Bretagna a Silverstone, il 2 e il 9 agosto, mentre il 16 agosto, sulla pista di Barcellona, si disputerà il Gran Premio di Spagna.

Il 30 agosto si disputerà quindi il Gran Premio del Belgio e il 6 settembre tutti a Monza per il Gran Premio d'Italia. Entrambe le gare avranno luogo rispettando le date fissate nel calendario pubblicato ad inizio anno.

Le 8 gare sopra elencate dovrebbero concludere la prima parte della stagione in Europa. I successivi appuntamenti della Formula 1 saranno comunicati in seguito.

Inoltre, secondo quanto precisato dal "boss", Chase Carey, una volta che la stagione sarà ripresa, una gara non verrà annullata se un pilota, o un membro del team, risultasse positivo al coronavirus. Se un pilota risultasse contagiato i team potranno far correre il pilota di riserva.

Carey, inoltre, ammettendo i tanti se e i tanti ma legati all'attuale situazione, ha dichiarato anche che se una squadra non sarà in grado di correre, la gara non verrebbe annullata.