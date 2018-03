Ancora pochi giorni per attivare Amazon Prime a 19,99€, dopo ci sarà un consistente aumento di prezzo

Amazon è il più conosciuto store online. Su Amazon è possibile acquistare prodotti di ogni tipo ricevendoli a casa entro pochi giorni (in molti casi entro un giorno).

Ciò è possibile grazie ad Amazon Prime, una sorta di abbonamento ai servizi Amazon che, oltre a ricevere tantissimi prodotti entro 24 ore, permette anche di accedere alle offerte in anticipo e di usufruire di altri "prodotti" Amazon come Amazon Prime Video (film, serie tv, ecc.), Twitch Prime (videogiochi), Amazon Music Unlimited e Prime Photos (spazio per archiviare le proprie foto).

Fino al 3 aprile sarà possibile attivare Amazon Prime al prezzo di 19,99 euro, mentre dal 4 aprile scatterà un aumento consistente che ne porterà il prezzo mensile a 36 euro, quasi il doppio.