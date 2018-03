L'8 marzo in numeri, il ruolo della donna raccontato in un'infografica Istat

Oggi è l'8 marzo. Si celebra non la "festa", ma la "Giornata" internazionale della donna, ricorrenza istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.

Per ricordare il "peso" delle donne nella società italiana, l'Istat ha pubblicato un'infografica che sottolinea quale sia oggi in numeri la loro presenza in ruoli chiave della società come istruzione, comunicazione, cultura e tempo libero, e quella invece nei ruoli decisionali.

Nell'ultimo caso, infatti, il numero delle donne è drasticamente inferiore rispetto a quello delle altre categorie prese in esame, dove invece prevale! Un'infografica illuminante che dimostra quanto ancora sia lunga la strada nel nostro Paese per raggiungere una effettiva parità di genere.