La partecipazione al Congresso Nazionale FIALS di Riccione di questo scorso weekend di una rappresentanza degli Autisti Soccorritori del 118 di FIALS, ha sancito l'inserimento tra i Consiglieri Nazionali della FIALS, dei giá dirigenti Sindacali FIALS del comparto Autisti Soccorritori 118, Carmelo Salamone e Sebastiano Motta. Tale passaggio infonde forza a importanti obbiettivi da sempre preposti nel quadro nazionale di un comparto la cui figura professionale é ancora in corso di legiferazione!

Nell'ambito del percorso Nazionale di FIALS, Motta e Salamone, hanno avuto occasione di discutere con il Segretario Nazionale Pino Carbone di importanti propositi come:

• "il RICONOSCIMENTO GIURIDICO della FIGURA PROFESSIONALE dell'AUTISTA SOCCORRITORE";

• "la problematica del giusto inquadramento degli autisti soccorritori dell'emergenza urgenza e delle riforme del sistema 118..."

Con la Coordinatrice Nazionale di FIALS DONNE, Elena Marrazzi, hanno avuto modo di confrontarsi e di porre l'accento sul grande ruolo delle Donne nel contesto dell'Emergenza Urgenza Sanitaria; argomento da sempre con aspettative poco valorizzate e criticitá poco discusse, elementi non ammissibili nell'era delle riforme in materia di pari opportunitá. Il proposito dunque, é stato quello di mettersi al lavoro in sinergia con il Coordinamento FIALS Donne, sulle problematiche legate al contesto dell'Emergenza Urgenza, in favore delle colleghe soccorritrici, che quotidianamente si trovano ad affrontare criticitá accantonate da una usualitá che prende troppo poca considerazione dello status di madri, donne, mogli di un contesto lavorativo dai contorni nettamente "usuranti".

Ma é stata anche un'occasione di confronto costruttivo con le varie segreterie, propense ad attivarsi per il comparto e porre le basi per una rete sinergica e capillarmente presente nel contesto Emergenza Urgenza Sanitaria.

Il Congresso FIALS di Riccione é stato anche occasione per chiamare i lavoratori a mettersi in gioco nel Sindacato e dunque lottare in prima persona e trattare le tante problematiche legate alle dinamiche aziendali, ovviamente ad oggi diveraificate da regione in regione, per via di una non uniformitá dei SET 118!

«Ringraziamo La FIALS, il suo ineguagliabile Condottiero Pino Carbone e i nostri Maestri Sindacali, primo tra tutti il nostro Segretario Regionale Sandro Idonea, per questa opportunitá di crescita di Riccione e soprattutto di riconoscimento di quanto fino ad oggi si é fatto per la categoria, ringraziamo i tanti amici Autisti Soccorritori che credono nella FIALS...»Ci tengono a ribadire Motta e Salamone....

«Buon lavoro a noi; non perdremo un solo minuto che non sia speso per i nostri colleghi», concludono i due dirigenti sindacali!.