Illustre Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chi Le scrive è la Presidente dell’Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, dott.ssa Alessandra Gammino, e lo fa per porre alla Sua attenzione la questione dei maestri Diplomati Magistrali.



Chiediamo un Suo intervento affinché si ponga rimedio ad una questione che da troppi anni va avanti: da troppi anni maestri con lo stesso titolo di studio stanno ricevendo dallo Stato (politica e giustizia) un trattamento differente, pur se in possesso del medesimo titolo di studio.



Tale disparità di trattamento è stata purtroppo creata dagli organi di giustizia amministrativa e ordinaria (GdL) che in molti casi hanno riconosciuto il diritto alla stabilizzazione per i maestri con Diploma Magistrale, attraverso l’iscrizione negli elenchi delle GaE (Graduatorie ad Esaurimento); in altri casi, sempre gli stessi organi, hanno disconosciuto il diritto alla stabilizzazione condannando così al precariato migliaia di maestri di scuola primaria e dell’infanzia.



Il Parlamento qualche anno fa è intervenuto sulla vertenza con l’intento di porre rimedio a tale disparità di trattamento, ma purtroppo ha accentuato tale discriminazione.



Sono ben consapevole che Ella non può intervenire direttamente né sugli organi di Giustizia né sulla politica ma noi comunque abbiamo ritenuto opportuno portare alla sua conoscenza questa assurda situazione che vede migliaia di docenti, dopo anni di precariato, licenziati dallo Stato. Anche in piena emergenza covid sono tanti i maestri che sono stati licenziati.



Arrivo al dunque: saremmo davvero onorati se potrà accordarci un’udienza al fine di discutere direttamente con Lei di questa annosa vertenza.

In attesa di gentile risposta, Le porgo Distinti Saluti.

dott.ssa Alessandra Gammino

(Presidente ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti)