Uscirà il 29 aprile, Prodotto da Flavio Ferri(Delta V, Gianni Maroccolo), il nuovo album degli auge, progetto di rock/dark/wave nato nel 2019 dall’incontro tra Sara Vettori(basso), Matteo Montuschi (chitarra) e Mauro Purgatorio (voce, synth e programmazioni addizionali), intitolato “In purgatorio”. Ad anticipare il disco è disponibile negli store digitali il primo singolo “Tu sei me” con il relativo videoclip.

Così la band descrive il primo singolo prodotto artisticamente, come l’intero album, da Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo): «Vedere riflessi nell’altra persona il cinismo ed il narcisismo che riconosciamo a noi stessi non fa altro che alimentare l’illusione. Durante il percorso la memoria delle vite vissute si perde così come si sono perdute nel rogo le fiabe oramai cadute in prescrizione»

L’album sarà pubblicato da Vrec e distribuito da Audioglobe nei formati CD e LP.l formato vinile, in edizione limitata e numerata, è autografato dalla band e contiene un inserto in carta pregiata con testi ed illustrazioni originali, L'illustrazione in copertina è stata personalizzata a mano dall'autrice con color oro per rendere ogni copia unica.

Le canzoni di “IN PURGATORIO” raccontano di anime addormentate nei solchi della propria pelle, di divise indossate a fatica per vivere la nullità del presente come fosse una qualità. Eppure anche dietro quel complesso presente fatto di pericolosi abissi di amore, di evidenti verità nascoste, di illusioni crollate sotto i colpi delle distrazioni, si intravede una possibile resurrezione, perché quando sei vinto delle profondità più oscure non hai più alcuna paura! Tra le nove canzoni anche la cover di Lucio Battisti “Anima Latina”.

VIDEO AUGE

Il progetto auge nasce a Firenze nel 2019 dall’incontro tra Sara Vettori (basso, già nei (4 user only, Eva nice trip, Vowland) , Matteo Montuschi (chitarra già con Anhima e Vowland)) e Mauro Purgatorio (voce, synth e programmazioni addizionali già voce dei Zogarten, RadioRahim, Loopcide, The Leeleegroovers). Il debutto sulla scena musicale avviene nel 2020 con l’EP “Magnetic Domain” (Contempo Records): sei tracce in inglese la cui produzione certifica il collante artistico della band. Nel 2021 il trio elabora il proprio percorso attraverso una urgenza condivisa che li porta alla preziosa collaborazione con il produttore e musicista Flavio Ferri con il quale realizzano il loro secondo lavoro, questa volta in italiano, “IN PURGATORIO”.

https://www.instagram.com/augeband

https://www.facebook.com/augeband







*_©Angelo Antonio Messina