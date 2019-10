I ricercatori di ESET hanno identificato 42 app dal Google Play Store contenenti adware dannosi, qualcosa che può ridurre la durata della batteria, i dati e persino raccogliere informazioni personali.

Lukas Stefanko, un ricercatore di malware per conto di ESET, uno tra i più noti antivirus presenti sul mercato, ha dichiarato in un post sul proprio blog della presenza di 42 app all'interno di Google Play Store contenenti adware dannosi che, come conseguenza del loro utilizzo, potrebbero portare a ridurre la durata della batteria e a mettere a rischio i dati personali presenti in un dispositivo.

Sebbene tali app siano state rimosse dal Google Play Store, finora avevano però collezionato ben 8 milioni di download, senza dimenticare però che alcune di queste continuano ad essere tuttora disponibili su alcuni app store di terze parti.

Questo l'elenco delle principali app da cancellare... al più presto: Smart Gallery, SaveInsta, Mini lite for Facebook, Free Radio FM Online, Free Video Downloader, Free social video downloader, File Downloader, Water Drink Reminder, Smart Notes for You, DU Recorder, Tank classic, Heroes Jump, Solucionario, Ringtone Maker, Video downloader, Ringtone Maker Pro, Basketball Perfect Shot, HikeTop+, MP4 video downloader, Flat Music Player, Free Top Video Downloader.

Nei giorni scorsi anche Apple aveva cancellato per lo stesso motivo 17 app dal proprio App Store.